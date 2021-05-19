Дельфины. Фото: Istock

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Ракурс

Мертвых дельфинов в Крыму нашли местные жители — к животным были привязаны камни, чтобы млекопитающие внезапно не всплыли на поверхность.

Таким образом рыболовный промысел скрывает последствия своей деятельности, считают в центре реабилитации дельфинов «Беззаботное море», который распространил жуткое видео.





На кадрах видно одного из дельфинов, привязанного к камню. Его туша начала облазить. В ролике также показан труп млекопитающего, лежащий на дне. По информации защитников животных, менее 10% дельфинов, погибших из-за вылова с помощью сетки, впоследствии оказываются на суше. Остальные 90% опускаются на дно моря, а плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха.

Сообщается, что некоторые рыбаки топят тела с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость млекопитающим.

Напомним, ранее мы сообщали, что дельфины Мауи, которые находятся на грани вымирания, могут быть спасены защитниками природы. Всемирный фонд дикой природы Новой Зеландии, правительство, ученые и инженеры объединили свои усилия, чтобы разработать дрон, способный отслеживать этих редких животных.