Более 2 млн COVID-больных зафиксировали в Украине с начала пандемии (ИНФОГРАФИКА)

Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

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Коронавирус в Украине несколько пошел на спад, но госпитализация необходима для большого количества людей.

За минувшие сутки, 20 мая, в Украине были зафиксированы 4 тыс. 984 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных — 278 детей и 97 медработников. Выздороветь смогли 12 тыс. 845 больных, а 202 пациента умерли. Госпитализация понадобилась 1 тыс. 785 лицам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве — 453 больных, Донецкой области — 408 случаев и Днепропетровской области — 405 больных.

Всего за время пандемии заболели 2 млн 175 тыс. 382 человека, а умер 29 тыс. 101 украинец. Преодолели болезнь 1 млн 929 тыс. 39 человек.

В четверг, 20 мая, вакцинировались 18 тыс. 913 украинцев. Одну дозу получили 6 тыс. 287 человек, полностью иммунизированные — 12 тыс. 626 человек. От начала вакцинальной кампании привито 971 тыс. 34 лиц, из них получили 1 дозу — 971 тыс. 32 человека, а 2 дозы — 60 тыс. 696 человек. Всего проведено 1 млн 31 тыс. 728 прививок.

Напомним, 19 мая в Украине сделали 1 млн прививок от коронавирусной болезни COVID-19. За период вакцинальной кампании в Украине прививки делали в основном украинцы в возрасте 20−39 лет, а именно — 234 тыс. 169 человек.