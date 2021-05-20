Зеленский переписывается с фигуранткой дела Шеремета и обещает проблемы Авакову

https://racurs.ua/n154914-zelenskiy-perepisyvaetsya-s-figurantkoy-dela-sheremeta-i-obeschaet-problemy-avakovu.html

Ракурс

Президент Зеленский переписывается с обвиняемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь.

На итоговой пресс-конференции 20 мая он даже показал журналисту переписку на своем смартфоне. Последнее слово в ней — «Спасибо».

Зеленский, отвечая на вопрос будет ли наказан министр МВД Арсен Аваков, если докажут, что Андрей Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Шеремета, не виновен, ответил, что «доказательств вины или невиновности пока полностью пока нет».

Зеленский сказал, что не знает, «простит ли его Яна Дугарь (также обвиняемая по этому делу — «Ракурс») и показал переписку с Дугарь на смартфоне.

Я знаю, что происходит. Если их осудили незаконно, мне не все равно. Стопроцентных доказательств, что они не виноваты, нет. Если их осудили незаконно (фигурантов дела Шеремета), то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром. Может министр остаться в такой ситуации? Нет. И он это знает, — рассказал президент.

Президент Владимир Зеленский 20 мая дает пресс-конференцию по итогам двух лет работы. Именно 20 мая 2019 года состоялась его инаугурация.