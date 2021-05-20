https://racurs.ua/n154913-novyy-reyting-partiy-kakie-politsily-prohodyat-v-radu-infografika.html

Ракурс

Новый рейтинг политических партий в Украине обнародовали социологи.

Партия «Слуга народа» получила бы больше всего голосов, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине мая 2021 года. Правящую политсилу поддерживает 24,8% граждан, которые определились и намерены голосовать. В конце апреля партию поддерживали 22,8% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Результаты опроса свидетельствуют, что «Европейскую солидарность» поддерживают 13,5% (в конце апреля — 14,4%), «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 13,2% (в конце апреля 13,7%), «Родину» — 11,8% (в конце апреля — 12,2%), «Силу и честь» — 5,0%. Все эти политсилы преодолевают пятипроцентный барьер.

Кроме того, «Радикальную партию» поддерживают 4,1% украинцев, «УДАР Виталия Кличко» — 4,0%, партию Мураева «Наши» — 4,0% опрошенных. Еще 3,8% респондентов готовы проголосовать за «Украинскую стратегию Гройсмана», а 3,7% граждан — за ВО «Свобода». За политсилу «Голос» готовы проголосовать 3,3% украинцев, а за партию Шария — 3,1%. Рейтинг других политических сил составляет менее 2%.

Опрос проведен социологической группой «Рейтинг» с 16 по 18 мая 2021 года. Методом телефонного интервью с использованием компьютера были опрошены 2 тыс. 500 украинцев. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. За действующего лидера государства готовы отдать свои голоса 30,2% украинцев среди тех, кто определился.