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День независимости. Фото: Ракурс

Парад, Крымский саммит и Конституция Орлика — Зеленский о Дне независимости

20 мая 2021, 12:49
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День независимости в Украине будут праздновать три дня. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, как будет проходить празднование и какие меры запланированы к годовщине независимости.

Украинский лидер также продемонстрировал новый символ, разработанный к 30-летию Украины. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, которая проводится сегодня 20 мая, в ангаре авиазавода «Антонов».


Зеленский рассказал, что 23 августа во Львове состоится саммит Крымской платформы, а 24 августа в столице Украины пройдет военный парад «на суше и на воде». В рамках празднования Дня независимости в Украине привезут первую Конституцию Филиппа Орлика.

К празднованию привлекут 30 международных знаменитостей — они выступят в оперном театре столицы. Вечером на Олимпийском стадионе пройдет большой концерт украинских звезд.

Празднования. Скриншот: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что сюрприз к 30-й годовщине независимости Украины готовит Министерство иностранных дел. В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Еще в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины праздника.

Источник: Ракурс


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