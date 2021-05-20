День независимости. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n154912-parad-krymskiy-sammit-i-konstituciya-orlika-zelenskiy-o-dne-nezavisimosti.html

Ракурс

День независимости в Украине будут праздновать три дня. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, как будет проходить празднование и какие меры запланированы к годовщине независимости.

Украинский лидер также продемонстрировал новый символ, разработанный к 30-летию Украины. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, которая проводится сегодня 20 мая, в ангаре авиазавода «Антонов».

Зеленский рассказал, что 23 августа во Львове состоится саммит Крымской платформы, а 24 августа в столице Украины пройдет военный парад «на суше и на воде». В рамках празднования Дня независимости в Украине привезут первую Конституцию Филиппа Орлика.

К празднованию привлекут 30 международных знаменитостей — они выступят в оперном театре столицы. Вечером на Олимпийском стадионе пройдет большой концерт украинских звезд.



Напомним, ранее мы сообщали, что сюрприз к 30-й годовщине независимости Украины готовит Министерство иностранных дел. В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Еще в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины праздника.