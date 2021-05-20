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День незалежності. Фото: Ракурс

Парад, Кримський саміт і Конституція Орлика — Зеленський про День незалежності

20 тра 2021, 12:49
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День незалежності в Україні святкуватимуть три дні. Президент України Володимир Зеленський розкрив, як проходитиме святкування та які заходи заплановані до річниці незалежності.

Український лідер також продемонстрував новий символ, розроблений до 30-річчя України. Про це він розповів під час прес-конференції, яка проводиться сьогодні 20 травня, в ангарі авіазаводу «Антонов».

Зеленський розповів, що 23 серпня у Львові відбудеться саміт Кримської платформи, а 24 серпня в столиці України пройде військовий парад «на суші та на воді». У межах святкування Дня незалежності в Україну привезуть першу Конституцію Пилипа Орлика.


До святкування залучать 30 міжнародних знаменитостей — вони виступлять в оперному театрі столиці. Увечері на Олімпійському стадіоні пройде великий концерт українських зірок.
Святкування. Скріншот: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сюрприз до 30-ї річниці незалежності України готує Міністерство закордонних справ. Цьогоріч 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. Ще в жовтні минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці свята.

Джерело: Ракурс


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