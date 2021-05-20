https://racurs.ua/ua/n154913-novyy-reytyng-partiy-yaki-politsyly-proyshly-b-do-rady-infografika.html

Ракурс

Новий рейтинг політичних партій в Україні оприлюднили соціологи.

Партія «Слуга народу» отримала б найбільше голосів, якби вибори до Верховної Ради відбулися в середині травня 2021 року. Провладну політсилу підтримує 24,8% громадян, які визначилися і мають намір проголосувати. В кінці квітня партію підтримували 22,8% респондентів. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Результати опитування свідчать, що «Європейську солідарність» підтримують 13,5% (наприкінці квітня — 14,4%), «Опозиційну платформу — За життя» — 13,2% (наприкінці квітня 13,7%), «Батьківщину» — 11,8% (наприкінці квітня — 12,2%), «Силу і честь» — 5,0%. Всі ці політсили долають п’ятивідсотковий бар'єр.

Крім того, «Радикальну партію» підтримують 4,1% українців, «УДАР Віталія Кличка» — 4,0%, партію Мураєва «Наші» — 4,0% опитаних. Ще 3,8% респондентів готові проголосувати за «Українську стратегію Гройсмана», а 3,7% громадян — за ВО «Свобода». За політсилу «Голос» готові проголосувати 3,3% українців, а за партію Шарія — 3,1%. Рейтинг інших політичних сил складає менше 2%.

Опитування проведене соціологічною групою «Рейтинг» з 16 по 18 травня 2021 року. Методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера були опитані 2 тис. 500 українців. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, чинний президент України Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. За чинного лідера держави готові віддати свої голоси 30,2% українців серед тих, хто визначився.