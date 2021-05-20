Зеленський листується з фігуранткою справи Шеремета, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154914-zelenskyy-lystuietsya-z-figurantkou-spravy-sheremeta-i-obicyaie-problemy-avakovu.html

Ракурс

Президент Зеленський листується з обвинуваченою у справі про вбивство Павла Шеремета Яною Дугарь.

На підсумковій прес-конференції 20 травня він навіть показав журналісту листування на своєму смартфоні. Останнє слово у ньому — «Дякую».

Зеленський, відповідаючи на запитання чи буде покараний міністр МВС Арсен Аваков, якщо доведуть, що Андрій Антоненко, якого звинувачують у вбивстві журналіста Шеремета, не винен, відповів, що «доказів вини або невинності на сто відсотків наразі немає".

Зеленський сказав, що не знає, «чи пробачить його Яна Дугарь (також обвинувачена у цій справі — «Ракурс») і показав переписку з Дугарь на смартфоні. Він запевнив, що у випадку, якщо провину Антоненка, Дугарь і Кузьменко не доведуть у суді, «у міністра Авакова будуть проблеми і він про це знає".

Я знаю, що відбувається. Якщо їх засудили незаконно, мені не все одно. Стовідсоткових доказів, що вони не винні, немає. Якщо їх засудили незаконно (фігурантів справи Шеремета), то ви знаєте, я буду серйозно говорити з міністром. Чи може міністр залишитися в такій ситуації? Ні. І він це знає, — розповів президент.



Президент Володимир Зеленський 20 травня дає прес-конференцію за підсумками двох років роботи. Саме 20 травня 2019 року відбулася його інавгурація.