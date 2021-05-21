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Знайшла доступ до президента — Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським, скріншот відео
Знайшла доступ до президента — Дугарь підтвердила, що листується із Зеленськимhttps://racurs.ua/ua/n154957-znayshla-dostup-do-prezydenta-dugar-pidtverdyla-scho-lystuietsya-iz-zelenskym.htmlРакурс
Фігурант справи про вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським.
Військова медсестра, яку слідство вважає пособником, розповіла у Facebook, що після прес-конференції президента 20 травня до неї надходить чимало запитань щодо заяви Зеленського.
Президент, відповідаючи на питання про справу Шеремета, розповів, що листується із Дугарь.
Це справді так! Колись я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла! — написала Дугарь.
Фігурант справи розповіла: їй важливо було донести свою точку зору на те, що відбувається з нею та іншими підозрюваними — лікарем Юлією Кузьменко та військовим Андрієм Антоненком.
Дугарь попросила поставитись із розумінням до приватності листування.
Зеленський на прес-конференції показав журналісту листування з Дугарь, коли відповідав на питання про справу Шеремета. Він зазначив, що міністр Арсен Аваков не може залишитися на своїй посаді, якщо суд присяжних виправдає цих трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета.
Зеленський також не виключив того, що до вбивства Шеремета в центрі Києва причетні працівники СБУ.
У травні суд продовжив до липня запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь. 28 вересня 2020 року суд присяжних почав розгляд справи по суті.
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