Киев по «зеленому коридору» вывезет украинцев и иностранцев из сектора Газа

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Конфликт между Израилем и сектором Газа продолжается. В то же время Министерство иностранных дел планирует вернуть украинцев, изъявивших желание эвакуироваться домой. По словам главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, с властью Израиля и Палестины удалось договориться об открытии «зеленого коридора», по которому граждан Украины эвакуируют в Египет в ближайшие 48 часов.

В секторе Газа ориентировочно находится 1 тыс. 600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на родину, — рассказал Кулеба на заседании правительства 19 мая.

Министр также отметил, что вместе с украинцами намерены эвакуироваться из сектора Газа граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов Евросоюза.

Посольство Украины в Израиле уже сформировало списки. С властью договорились о «зеленом коридоре». Если не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств в связи с обострением конфликта, то, по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация состоится, — отметил Кулеба.

Он пояснил, что с Египтом уже согласованы организационные вопросы о выполнении авиарейса. Расходы на эвакуацию покроют за счет средств госбюджета.

Напомним, армия Израиля продолжает проведение в секторе Газа антитеррористической операции под кодовым названием «Страж стен» («Шомер а-Хомот»), начатую 11 мая после массированного ракетного обстрела израильской территории. В течение первых семи дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщил о примерно 220 убитых и более 1 тыс. 500 раненых. 10−18 мая ХАМАС, «Исламский джихад» и другие группировки выпустили более 3 тыс. 500 ракет по Израилю.