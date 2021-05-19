Київ через “зелений коридор” вивезе українців та іноземців із сектора Газа

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Конфлікт між Ізраїлем та сектором Газа триває. Водночас Міністерство закордонних справ планує повернути українців, які виявили бажання евакуюватися додому. За словами очільника зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби, з владою Ізраїля та Палестини домовлено про відкриття «зеленого коридору», яким громадян України евакуюють до Єгипту впродовж 48 годин.

В секторі Гази орієнтовно перебуває 1 тис. 600 українців, з них 127 виявили бажання повернутися на батьківщину, — розповів Кулеба на засіданні уряду 19 травня.

Міністр також зазначив, що разом з українцями евакуюватися із сектора Гази мають намір громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів Євросоюзу.

Посольство України в Ізраїлі вже сформувало списки. З владою домовилися про «зелений коридор». Якщо не станеться жодних форс-мажорних подій у зв’язку із загостренням конфлікту, то, за нашими розрахунками, протягом 48 годин така евакуація відбудеться, — наголосив Кулеба.

Він пояснив, що з Єгиптом вже узгоджено організаційні питання щодо відповідного авіарейсу. Евакуація відбуватиметься коштом держбюджету.

Нагадаємо, армія Ізраїлю продовжує проведення в секторі Гази антитерористичної операції під кодовою назвою «Страж стін» («Шомер а-Хомот»), розпочатої 11 травня після масованого ракетного обстрілу ізраїльської території. Впродовж перших семи днів операції були нанесені сотні ударів по цілях у секторі Гази. МОЗ Гази повідомив про приблизно 220 убитих і понад 1 тис. 500 поранених. 10−18 травня ХАМАС, «Ісламський джихад» та інші угруповання випустили понад 3 тис. 500 ракет по Ізраїлю.