Дело «вагнеровцев» в Раде будут расследовать по сценарию «Слуги народа»

https://racurs.ua/n154857-delo-vagnerovcev-v-rade-budut-rassledovat-po-scenariu-slugi-naroda.html

Ракурс

Дело «вагнеровцев» в Верховной Раде будет исследовать временная следственная комиссия (ВСК).

Народные депутаты 19 мая приняли проект постановления о создании ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и угрозе национальным интересам и безопасности Украины.

Проект № 5243 в Раду внесли нардепы «Слуги народа». Их лидер Давид Арахамия объяснил, что ВСК будет заниматься не только вероятным срывом спецоперации против «вагнеровцев», но и «другими делами». Он, в частности, упомянул и обнародованные недавно пленки с якобы записями Виктора Медведчука.

Председателем ВСК стала «слуга» Марьяна Безуглая, а ее заместителем — нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Перед этим парламент не поддержал постановление о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к срыву задержания боевиков «частной военной компании Вагнера» (№ 4105). Этот документ предлагали нардепы из оппозиционных фракций: «Евросолидарности» и «Голоса». Его были готовы поддержать и в «Батькивщине».

Но «за» проголосовало лишь 97 народных депутатов.

В «Евросолидарности» заявили, что власть провалила ВСК по делу «вагнеровцев» и создает комисию-«обманку», чтобы окончательно похоронить расследование.

Власть боится этого расследования, потому что понимает: они выйдут на самих себя. Поэтому предлагают создать другую комиссию, но уже не по делу «вагнеровцев», а по всему на свете. Таким образом, реальное расследование «сливают». Власть делает все, чтобы мы не узнали о том, кто из ближайшего окружения Зеленского слил информацию о спецоперации по задержанию «вагнеровцев», — заявил в Раде нардеп Алексей Гончаренко.

«Голос» и «Евросолидарность» с осени 2020 года требовали создать ВСК по делу «вагнеровцев». Весной правящая фракция «Слуги народа» инициировала создание комиссии, которая будет рассматривать «размытые» вопросы — и операцию по захвату «вагнеровцев», и другие подобные факты. Этот законопроект зарегистрировал Арахамия.

У Порошенко же требовали отдельную ВСК.

Летом 2020 года произошел срыв масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской «ЧВК Вагнера», которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ. Их заманили в Беларусь и должны были арестовать в Киеве во время якобы перекидывания на новое задание в Венесуэлу.

В составе группы были люди, вероятно причастные к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 вблизи Луганска.

Андрей Ермак в комментарии заявлял, что информация об операции является хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией против Украины.