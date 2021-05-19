Справу "вагнерівців" в Раді розслідуватимуть за сценарієм "Слуги народу"

https://racurs.ua/ua/n154857-spravu-vagnerivciv-v-radi-rozsliduvatymut-za-scenariiem-slugy-narodu.html

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Справу «вагнерівців» у Верховній Раді досліджуватиме тимчасова слідча комісія (ТСК).

Народні депутати 19 травня ухвалили проект постанови про утворення ТСК з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України.

Проект № 5243 в Раду внесли нардепи «Слуги народу». Їхній лідер Давід Арахамія пояснив, що ТСК буде займатися не тільки ймовірним зривом спецоперації проти «вагнерівців», але й «іншими справами». Він, зокрема, назвав й оприлюднені нещодавно плівки із нібито записами Віктора Медведчука.

Перед цим парламент не підтримав постанову про утворення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до зриву затримання приватної військової компанії Вагнера (№ 4105). Цей документ пропонували нардепи з опозиційних фракцій: «Євросолідарності» та «Голосу». Його були готові підтримати і в «Батьківщині».

Але «за» проголосувало лише 97 народних депутатів.

В «Євросолідарності» заявили, що влада провалила створення ТСК по справі «вагнерівців» і створює комісію-«обманку», щоб остаточно поховати розслідування.

Влада боїться цього розслідування, тому що розуміє: вони вийдуть на самих себе. Тому пропонують створити іншу комісію, але уже не по справі «вагнерівців», а по всьому на світі. Таким чином, реальне розслідування «зливають». Влада робить все, щоб ми не дізналися про те, хто з найближчого оточення Зеленського злив інформацію про спецоперацію з затримання «вагнерівців», — заявив у Раді нардеп Олексій Гончаренко.

«Голос» і «Євросолідарність» від осені 2020 року вимагали створити ТСК по «вагнерівцям». Навесні провладна фракція «Слуги народу» ініціювала створення комісії, яка розглядатиме «розмиті» питання — і операцію «вагнерівців», й інші подібні факти. Цей законопроект зареєстрував Арахамія.

В Порошенка вимагали окрему ТСК по «вагнерівцям».

Влітку 2020 року стався зрив масштабної спецоперації із затримання у Білорусі бійців російської «ПВК Вагнера», які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Їх заманили у Білорусь і мали арештувати у Києві під час буцімто перекидання на нове завдання у Венесуелу.

У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 поблизу Луганська.

Андрій Єрмак в коментарі заявляв, що інформація про операцію є добре продуманою та спланованою дезінформаційною кампанією проти України.