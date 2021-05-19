Військовий літак Як-130. Фото: naviny.online

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Літак Як-130 Військово-повітряних сил Білорусі розбився в місті Барановичі.

Очевидці стверджують, що екіпаж до останнього відводив літак від житлових будинків. Літак впав при здійсненні маневру. Група льотчиків відпрацьовувала польоти до Дня міста. Про це пише місцеве видання charter97.org.

Внаслідок падіння літака осколки розсипалися на 100 м і пошкодили фасади будівель, вікна. Літак впав між двох двоповерхових будинків по вулиці Фестивальній. Пілот зумів катапультуватися в останній момент. Зазначається, що його госпіталізували у важкому стані.

Як відомо, Як-130 — навчально-бойовий літак, розроблений російським конструкторським бюро імені Яковлєва спільно з італійською компанією Alenia Aermacchi. Ці повітряні машини були створені для навчально-тренувальних літаків Л-39. Білорусь купує в Росії літаки Як-130 для своїх Військово-повітряних сил.

Нагадаємо, у березні в американському штаті Флорида легкомоторний літак Beechcraft Bonanza впав на автомобіль, що рухався. В автівці в той момент перебували жінка та хлопчик. Після падіння літак загорівся. Двоє осіб, які перебували в літаку, загинули на місці, хлопчика та жінку з постраждалої автівки госпіталізували. Від отриманих травм дитина згодом померла.

Джерела: charter97.org, onliner