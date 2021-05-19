Военный самолет Як-130. Фото: naviny.online

https://racurs.ua/n154856-voennyy-samolet-upal-posredi-goroda-v-belarusi-foto-video.html

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Самолет Як-130 военно-воздушных сил Беларуси разбился в городе Барановичи.

Очевидцы утверждают, что экипаж до последнего отводил самолет от жилых домов. Самолет упал при совершении маневра. Группа летчиков отрабатывала полеты ко Дню города. Об этом пишет местное издание charter97.org.

В результате падения самолета осколки рассыпались на 100 м и повредили фасады зданий, окна. Самолет упал между двух двухэтажных домов по улице Фестивальной. Пилот сумел катапультироваться в последний момент. Отмечается, что его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как известно, Як-130 — учебно-боевой самолет, разработанный российским конструкторским бюро имени Яковлева совместно с итальянской компанией Alenia Aermacchi. Эти воздушные машины были созданы для учебно-тренировочных самолетов Л-39. Беларусь покупает у России самолеты Як-130 для своих Военно-воздушных сил.

Напомним, в марте в американском штате Флорида легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на двигавшийся автомобиль. В машине в тот момент находились женщина и мальчик. После падения самолет загорелся. Два человека, которые находились в самолете, погибли на месте, мальчика и женщину из пострадавшей машины госпитализировали. От полученных травм ребенок впоследствии скончался.

Источники: charter97.org, onliner