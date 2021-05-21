Ізраїль і ХАМАС домовились про режим припинення вогню. Фото: news.ru

https://racurs.ua/ua/n154959-izrayil-i-hamas-domovylys-pro-rejym-prypynennya-vognu.html

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Угоду про запровадження режиму припинення вогню ухвалили Ізраїль та рух ХАМАС.

Домовленість набулаgчинності о 2.00 ночі за Києвом у ніч на п’ятницю, 21 травня. Станом на ранок п’ятниці домовленостей дотримуються обидві сторони. Ізраїльська та палестинська сторони заявили про свою перемогу і готовність до нових бойових дій. Про це повідомляє видання newsru.co.il.

За словами ізраїльського міністра оборони Бені Ганца, Ізраїль досяг безпрецедентних за масштабами, точності і стратегічним значенням успіхів у боротьбі з радикальним рухом в Газі. Військовий пообіцяв у разі необхідності атакувати палестинців.

А представник палестинського радикального руху ХАМАС, визнаного в Євросоюзі та США терористичною організацією, Тахер Ан-Ноно заявив, що рух має намір дотримуватися перемир’я. Він наголосив, що режим тиші діятиме, якщо його дотримуватиметься ізраїльська сторона. При цьому палестинці теж заговорили про готовність поновити бойові дії.

Тим часом Єгипет, який виступав у ролі посередника на переговорах, планує направити спостерігачів за дотриманням домовленостей про припинення вогню в Тель-Авів і сектор Гази.

Нагадаємо, з 10 травня з сектору Газа обстріляли територію Ізраїлю, а ізраїльтяни відповіли вогнем у відповідь. Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривають активні бойові дії.

Джерело: newsru.co.il