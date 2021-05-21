В Зеленського прокоментували скандал з косовороткою

https://racurs.ua/ua/n154960-skandal-z-kosovorotkou-prokomentuvaly-v-ofisi-zelenskogo.html

Ракурс

Незвичний образ президентського подружжя у День вишиванки здивував українців та розділив їх у ставленні до святкового одягу Володимира та Олени Зеленських.

На Банковій вважають, що критика президента через фотографії в вишиванці є невмотивованою, а її схожість з косовороткою обумовлена ​​культурними особливостями. Про це радник глави офісу президента України Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю виданню «Оглядач».

За словами чиновника, сорочки для глави держави і його дружини розробляв дизайнер Артем Климчук, який вирішив взяти за основу «національний костюм дніпропетровського регіону».

Українська вишиванка — це не один якийсь образ, не один візерунок, не одна модель. Бувають техніки вишивки, варіанти крою. Це різні регіональні особливості та сучасні їх інтерпретації, — розповів Подоляк.

Він пояснив, що бічний виріз був популярний на сході України в XIX столітті, але втратив свою актуальність в Радянському Союзі.

Ми стилізували трохи візерунки, вишили їх хрестиком, переосмислили дизайн і осучаснили вишиванку, — сказав радник Зеленського.

Нагадаємо, що 21 травня в Україні відзначали День вишиванки. Вважається, що за допомогою цього неофіційного свята жителі країни підкреслюють своє шанобливе ставлення до національних традицій. Зеленський привітав громадян зі святом, одягнувши вишиванку, яку частина громадян вважають російською косовороткою. Відповідні фото Зеленські опублікували у своїх соцмережах.

Користувачі звернули увагу на крій одягу і розкритикували президента за популяризацію російської культури.

Джерело: «Оглядач»