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Ракурс
Анджеліна Джолі на фотосесії з бджолами. Фото: National Geographic

Анджеліна Джолі знялася в екстремальній фотосесії з роєм бджіл (ФОТО)

21 тра 2021, 14:10
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Анджеліна Джолі, відома американська актриса, зробила екстремальні фото задля порятунку бджіл.

Зірка Голлівуду взяла участь у зйомці екстремальної фотосесії з роєм бджіл для National Geographic. Журнал показав кадри, як по тілу та обличчю Джолі повзають бджоли. Фотосесія була приурочена до Всесвітнього дня бджіл, а актриса зважилася на зйомку заради порятунку бджіл. Про це 21 травня повідомляє National Geographic.

Ми так сильно переживаємо за кожну подію, яка відбувається в світі, що багато хто з нас відчуває себе перевтомленим через погані новини. Але одну погану новину ми можемо виправити, — розповіла акторка.

Для ефектних фото шкіру Джолі намазали особливим феромоном, який привертає бджіл. Актрисі довелося застигнути і протягом 18 хв. стояти нерухомо, поки по ній повзали десятки комах. Вона була єдиною, хто був на знімальному майданчику без спеціального захисного костюма.

Анджеліна Джолі на фотосесії з бджолами. Фото: National Geographic

National Geographic також представив бекстейдж-відео, в якому можна побачити, як проходила робота на знімальному майданчику.


Нагадаємо, у травні 2021 року відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі зізналася, що після розриву з Бредом Піттом у 2016 році, не завела жодного коханця.

Джерело: National Geographic

Джерело: Ракурс


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