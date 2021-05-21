Анджеліна Джолі на фотосесії з бджолами. Фото: National Geographic

https://racurs.ua/ua/n154977-andjelina-djoli-znyalasya-v-ekstremalniy-fotosesiyi-z-roiem-bdjil-foto.html

Ракурс

Анджеліна Джолі, відома американська актриса, зробила екстремальні фото задля порятунку бджіл.

Зірка Голлівуду взяла участь у зйомці екстремальної фотосесії з роєм бджіл для National Geographic. Журнал показав кадри, як по тілу та обличчю Джолі повзають бджоли. Фотосесія була приурочена до Всесвітнього дня бджіл, а актриса зважилася на зйомку заради порятунку бджіл. Про це 21 травня повідомляє National Geographic.

Ми так сильно переживаємо за кожну подію, яка відбувається в світі, що багато хто з нас відчуває себе перевтомленим через погані новини. Але одну погану новину ми можемо виправити, — розповіла акторка.

Для ефектних фото шкіру Джолі намазали особливим феромоном, який привертає бджіл. Актрисі довелося застигнути і протягом 18 хв. стояти нерухомо, поки по ній повзали десятки комах. Вона була єдиною, хто був на знімальному майданчику без спеціального захисного костюма.

National Geographic також представив бекстейдж-відео, в якому можна побачити, як проходила робота на знімальному майданчику.

Нагадаємо, у травні 2021 року відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі зізналася, що після розриву з Бредом Піттом у 2016 році, не завела жодного коханця.

Джерело: National Geographic