Два гігантські астероїди наближаються до Землі. Фото: hightech.fm

https://racurs.ua/ua/n154980-dva-gigantski-asteroyidy-nablyjautsya-do-zemli.html

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Два астероїди пролетять повз Землю найближчої доби, 22 травня.

Космічні камені 2021 KC та 2021 HJ2 наблизяться до планети вночі. Науковці зазначають, що діаметр астероїда 2021 KC становить між 53 та 120 м, що трохи менше за висоту близько 137 м піраміди Хеопса в Гізі. Про це повідомляє Newsweek.

Цей астероїд о 2.36 за київським часом максимально наблизиться до Землі на відстані близько 3 млн км, що є приблизно восьмикратної відстані між Землею й Місяцем. Камінь рухається зі швидкістю 28 тис. 342 км/год.

Другий астероїд 2021 HJ2 має діаметр між 51 та 110 м й наблизиться максимально близько до планети о 3.18. Він пролетить повз Землю на швидкості 29 тис. 611 км/год., а відстань від планети становитиме близько 6 млн км.

Науковці NASA переконують, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїдів не становлять загрози для планети.

Нагадаємо, 14 травня повз Землю пролетів великий астероїд 2015 KJ19, розмір якого можна було порівняти з висотою піраміди Хеопса. Діаметр незвичайного космічного тіла становив від 88 до 200 м.