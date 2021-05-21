Діди воювали — в РФ віддані в музей речі фронтовика 9 травня знайшли на звалищі

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Ракурс

У Ростові-на-Дону знайшли на смітнику особисті речі та щоденникові записи Героя Радянського Союзу, бойового льотчика Івана Долгова.

Артефакти виявив місцевий житель прямо у День перемоги — 9 травня. Його увагу привернув парадний кітель, який стирчав з-під сміттєвих пакетів. Крім форми в баках виявилася папка з рукописами і старими фотографіями молодих радянських воїнів-переможців.

Поліція стверджує, що серед викинутих речей — кітель з орденськими планками та унікальний архів з десятками фронтових фотографій періоду Другої світової війни, повідомляє телеканал «Царгород».

За словами родичів ветерана, речі були передані в середині дев’яностих в музей Ростовського інженерно-будівельного інституту.

Дідусь вирішив передати в музей інституту свої архіви і кітель. Зірка Героя донині зберігається в нашій сім’ї, а для музею зробили муляж. До речі, на знайденому кітелі зірки не було. Мабуть, ті, хто це зробив, розраховували поживитися, — розповіла онука Долгова.

У музеї стверджують, що таких експонатів ніколи не отримували. Родичі фронтовика мають намір розібратися, хто міг викинути особисті речі льотчика на смітник. Знахідку передали в Південний науковий центр Російської академії наук.

За словами вчених, викинутий архів є унікальним. Серед документів знайшли навіть невиданий рукопис фронтових спогадів інженера-полковника у відставці Львовича «Від Ростова до Праги», які він написав у 1970 році.