Лучший школьный туалет выбирают в Сумах

Фото: prom.st

https://racurs.ua/n154983-luchshiy-shkolnyy-tualet-vybiraut-v-sumah.html

Ракурс

Конкурс на лучший школьный туалет предлагают проводить в украинских школах.

Сумской областной совет и управление молодежи и спорта Сумской ОГА просит школы присылать фото уборных для конкурса «Лучшая туалетная комната BEST WC-2021″. Такое предложение разослали директорам учебных заведений региона. Об этом 21 мая сообщила депутат Верховной Рады Яна Зинкевич на собственной странице в Facebook.

В описании конкурса, который Зинкевич опубликовала в сети отмечается, что конкурс „Лучшая туалетная комната“ — это Всеукраинский ежегодный конкурс на лучшую туалетную комнату среди общественных учреждений государственной и коммунальной собственности. Цель этого конкурса —"способствовать внедрению высоких стандартов санитарных норм в публичных туалетных комнатах и развивать туалетную культуру в Украине».

Участникам конкурса предлагается отправить заявку и 5−6 фотографий туалета или краткий видеообзор туалетной комнаты. Организаторы конкурса обещают «престижную награду» — сертификат и наклейку «Лучшая туалетная комната BEST WC-2021».

На сайте проекта отмечается, что BEST WC является социальным проектом. В 2021 году он посвящен борьбе с коронавирусом.

Напомним, к 8 марта в Киеве в университете телекоммуникаций открыли отремонтированный женский туалет. «Торжества» проходили в классическом варианте — открывали туалет с перерезанием красной ленты и аплодисментами.