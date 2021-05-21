Финал Евровидения 2021 – под каким номером будет выступать Go_A

https://racurs.ua/n154984-final-evrovideniya-2021-pod-kakim-nomerom-budet-vystupat-go-a.html

Ракурс

Финал Евровидения 2021 пройдет уже в эту субботу, 22 мая. Украинская группа Go_A представит свою песню под номером 19.

В финале примут участие по 10 стран, набравших больше всего голосов в первом и втором полуфиналах, сообщают организаторы конкурса.

Также автоматически в финал проходит участник от прошлогодней страны-победителя (в этом году — Нидерланды). Также ежегодно в финал попадают участники из стран «большой пятерки», которые были основателями конкурса — Франция, Великобритания, Италия, Германия и Испания.

Откроет финал масштабного конкурса Кипр с песней El Diablo. За ним выступят участники из Албании, Израиля, Бельгии и России. Перед Украиной на сцену выйдет Литва, а после — Франция. Завершит финал песенного конкурса Сан-Марино.

Зрители также увидят выступление одного из самых популярных диджеев в мире Afrojack вместе с певицей Гленнис Грейс, которая представляла Нидерланды на Евровидении 2005 года в Киеве, певцом Wulf и оркестром классической музыки, который состоит из молодых талантов. Все они выполнят перфоманс «Музыка объединяет нас» («Music Binds Us»).

Напомним, первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся 18 мая. Украинская группа Go_A с песней SHUM («Шум») по его результатам вышла в финал конкурса.