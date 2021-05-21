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Ракурс
Прапор України зірвав чоловік у центрі Києва. Фото: te.20minut.ua

Прапор України зірвав чоловік у центрі Києва (ФОТО, ВІДЕО)

21 тра 2021, 16:32
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У Києві затримали чоловіка, який зірвав прапор України з адмінбудівлі на вулиці Грушевського.

Порушником виявився уродженець Дніпропетровської області. Його розшукала поліція, поспілкувавшись на місці події зі свідками, а також вивчивши записи з камер відеоспостереження. Про це інформують у прес-службі поліції Київської області.

Чоловік відмовився пояснювати мотиви свого вчинку. За фактом наруги над державним прапором у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.


Джерело: Ракурс


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