Медведчук — Турчинов і Порошенко “дали добро” на переговори з терористами

https://racurs.ua/ua/n154988-medvedchuk-turchynov-i-poroshenko-daly-dobro-na-peregovory-z-terorystamy.html

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Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді нардеп, 21 травня заявив, що екс-секретар РНБО Олександр Турчинов і колишній президент України Петро Порошенко свого часу уповноважили його вести переговори з терористами окупаційних утворень Л/ДНР.

Я вів переговори відповідно до повноважень, які мені були надані по мирному врегулюванню спочатку з травня місяця (2014 року) ще в. о. президента Турчиновим, потім вже президентом Порошенком. Я офіційно був уповноважений на ведення цих переговорів Турчиновим і Порошенком, — розповів про свою участь у переговорах щодо обміну полоненими Медведчук перед початком судового засідання, де оскаржується його домашній арешт.

Кум Путіна стверджує, що пізніше був уповноважений Тристоронньою контактною групою і СБУ, яка надала йому статус спецпредставника з гуманітарних питань у ТКГ.

Турчинов спростував заяву Медведчука. Він заявив, що жодних доручень для участі в переговорах з російсько-терористичними угрупованнями політику не надавав.

Навесні 2014 року у мене була зустріч з Медведчуком, якого привів до мене депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич. Під час цієї зустрічі Медведчук повідомив мені, що Кремль вважає легітимним президентом виключно Віктора Януковича, не визнає мене керівником країни і не вестиме зі мною переговорів… На що я сказав Медведчуку передати Путіну, щоб Росія негайно звільнила Крим і припинила агресію проти України, — запевнив Турчинов.



Нагадаємо, 21 травня Київський апеляційний суд розглядає скаргу на запобіжний захід нардепа Віктора Медведчука у кримінальному провадженні щодо держзради і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. 13 травня Печерський райсуд призначив нардепу від ОПЗЖ цілодобовий домашній арешт. Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища «Глибока» в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ. 18 травня адвокати подали апеляцію на рішення Феміди. Офіс генпрокурора наполягає на триманні Медведчука під вартою з альтернативою застави у 300 млн грн.