Ракурс
Реєстрація політичних партій в Україні за роками, інфографіка: Володимир Богатир

Партійне будівництво України — як змінювався політичний ландшафт

6 жов 2025, 11:20
Адвокат Володимир Богатир у колонці «Української правди» досліджує трансформацію функцій держави у регулюванні політичних партій — від пасивного реєстратора до активного регулятора.

Сьогодні в Україні діє 340 політичних партій, причому піки їх реєстрації історично збігалися з виборами та змінами влади, а абсолютний рекорд було встановлено у 2015 році — 73 нові партії.

Реєстрація політичних партій в Україні за роками, інфографіка: Володимир Богатир

Водночас держава активно «очищує" політичний простір. Десятки партій ліквідовано через багаторічну неучасть у виборах. Після повномасштабного вторгнення цей процес набув нового виміру, тож з міркувань національної безпеки було заборонено діяльність 21 політичної сили.

Попри формальне існування сотень партій, реальна політична конкуренція наразі обмежена, що вказує на посилення регуляторної ролі держави у формуванні політичного ландшафту.

Юрист зазначає що, ця трансформація ставить перед суспільством нові виклики з пошуку балансу між захистом державності та обмеженням політичних свобод.

Більше деталей — у колонці адвоката, Заслуженого юриста України Володимира Богатиря за посиланням: https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/04/8001166/

Джерело: Ракурс


