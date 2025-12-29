У Залужного спростували повідомлення про його плани звільнитися

Валерій Залужний, фото: «Вікіпедія»

У генерала Валерія Залужного — нині посла України у Великій Британії — спростовують повідомлення ЗМІ про його наміри звільнитися.

Про це в коментарі видання «Українська правда» повідомила медіарадниця Залужного Оксана Тороп.

Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії, — зазначила вона.

Раніше сьогодні, 29 грудня, Radio NV з посиланням на чотири джерела у політичних та дипломатичних колах повідомила, що Залужний на початку січня готується залишити посаду посла у Британії.

Зазначалося, що про бажання піти з посади Залужний повідомив президенту України Володимиру Зеленському ще декілька тижнів тому, коли перебував у Києві. За інформацією джерел видання, вони із Зеленським обговорювали різні посади для Залужного — від прем'єра до голови Офісу президента — але він на той момент зацікавленості не виявив.

