Валерий Залужный, фото: «Википедия»

У Залужного опровергли сообщения о его планах уволиться

29 дек 2025, 14:36
999

У генерала Валерія Залужного — нині посла України у Великій Британії — спростовують повідомлення ЗМІ про його наміри звільнитися.

Про це в коментарі видання «Українська правда» повідомила медіарадниця Залужного Оксана Тороп.

Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії, — зазначила вона.

Раніше сьогодні, 29 грудня, Radio NV з посиланням на чотири джерела у політичних та дипломатичних колах повідомила, що Залужний на початку січня готується залишити посаду посла у Британії.

Зазначалося, що про бажання піти з посади Залужний повідомив президенту України Володимиру Зеленському ще декілька тижнів тому, коли перебував у Києві. За інформацією джерел видання, вони із Зеленським обговорювали різні посади для Залужного — від прем'єра до голови Офісу президента — але він на той момент зацікавленості не виявив.

Джерело: «Українська правда», NV


