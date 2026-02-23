Посол України Валерій Залужний. Фото:

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував чутки про кар'єру політика.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України заявив, що обговорення питання його участі у виборах в Україні є невчасним через продовження повномасштабної війни. Наразі він не думає про політичну кар'єру. Про це Залужний заявив під час виступу в Chatham House у Лондоні, який транслювався в YouTube.

Станом сьогодні нічого не дає мені ніякої можливості навіть думати про це. Тому що ситуація, на жаль, складається саме так, як складається. Закінчується війна, закінчується воєнний стан в Україні — хочу звернути увагу, починайте у своїх країнах думати над тим, що таке воєнний стан, дуже цікавий стан, дуже туристичний, а він, до речі, закінчиться лише тоді, коли закінчиться відбудова країни — тоді і будемо про це говорити, — сказав дипломат.

При цьому Залужний вважає поганим той факт, що обговорення української внутрішньої політики «виходить на рівень міжнародного обговорення». Він вважає, що на таке питання взагалі має бути табу.

Також екс-головком розповів, що дуже здивований тим, що зараз його ім’я дуже часто з’являється у ЗМІ.

Частіше, ніж міняється прогноз погоди в Лондоні. Справді. І іноді, з такою креативністю, що я починаю думати, що є департамент, який щоранку прокидається з думкою: що Залужний думає сьогодні, навіть якщо він сам цього не знає? — зазначив український посол.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний нещодавно в інтерв’ю Associated Press заявив, що український контрнаступ 2023 року, план якого був розроблений за допомогою партнерів із НАТО, провалився, тому що президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили на нього необхідних ресурсів.