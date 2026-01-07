Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні. Фото: ОП

Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Ввечері у вівторок, 6 січня, президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон та підписали декларацію про наміри між Україною, Францією та Великою Британією та Північною Ірландією щодо розгортання багатонаціональних сил на підтримку оборони, відбудови та стратегічної стійкості України. Про цек повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як заявив на прес-конференції Макрон, яку транслювали в YouTube, першою лінією оборони та стримування агресії наразі є та залишаться у майбутньому Збройні сили України. А західні партнери зобов’язалися забезпечувати підтримку українському війську.

Декларація визначає «компоненти гарантій безпеки» для України. До них відносяться:

створення механізму моніторингу припинення вогню під керівництвом США за участю низки країн;

ЗСУ чисельністю 800 тис. осіб;

продовження роботи зі створення «багатонаціональних сил у повітрі, на морі та на суші»;

юридичні зобов’язання союзників України підтримувати Україну «у разі нового нападу з боку росії».

Британський прем'єр Стармер поінформував, що на українській території буде створено так звані військові хаби. Така умова передбачена в декларації про наміри щодо розгортання сил в Україні. Відповідна робота розпочнеться після погодження припинення вогню.

За інформацією Sky News, такі хаби будуть облаштовані, щоб забезпечити розгортання сил і будівництво захищених об'єктів для зберігання озброєнь і військової техніки на підтримку оборонних потреб України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який теж був присутнім на зустрічі, заявив, що Берлін візьме на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту. Німецька сторона погодилася розмістити свої сили на прилеглій до України території НАТО.

Нагадаємо, в грудні минулого року «Коаліція охочих» опрацювала план щодо розгортання військового контингенту на українській території, а саме — миротворців. Коаліція планує забезпечити Україні безпеку, як на землі, так і на морі й повітрі.

