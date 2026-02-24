Велика Британія оголосила новий пакет військової й гуманітарної підтримки для України. Фото: AP

Ракурс

Велика Британія оголосила новий пакет військової, гуманітарної та іншої підтримки для України.

Пакет підтримки, оголошений до четвертих роковин повномасштабної російсько-української війни включає, зокрема, 20 млн фунтів стерлінгів на екстрену енергетичну допомогу, ремонт енергомережі та забезпечення додаткових генеруючих потужностей. Про це 24 лютого повідомили в уряді Великої Британії.

Ще 5,7 млн фунтів стерлінгів виділено для гуманітарної допомоги прифронтовим громадам, тим, хто потребує евакуації або постраждав від авіаударів чи внутрішнього переміщення.

Крім того, українським медикам надаватимуть консультації британські військові хірурги, медсестери та фізіотерапевти. Також Лондон пропонує навчання українських пілотів на своїй авіабазі для підготовки їх до роботи інструкторами з пілотування вертольотів.

У цю сумну річницю наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами, сильніша ніж будь-коли. Саме тому сьогодні ми оголошуємо про нову підтримку і будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, — заявив британський премʼєр Кір Стармер.

Нагадаємо, 19 лютого Швеція оголосила про надання пакета військової допомоги для України вартістю приблизно 1,2 млрд дол. Із цієї суми близько 400 млн дол. підуть на закупівлю та передачу зенітно-ракетних комплексів Tridon. Майже 520 млн дол. спрямують на фінансування програм України з розробки та виробництва далекобійних ракет і БпЛА, а понад 275 млн дол. витратять на передачу гранатометів зі складів шведської армії, закупівлю артилерійських снарядів і запчастин.