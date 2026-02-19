Швеція надасть Україні пакет військової підтримки на 1,2 млрд дол. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212171-shveciya-vydilyla-21-y-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-scho-otrymaut-zsu.html

Ракурс

Швеція надасть Україні вже 21-й пакет військової підтримки.

Швецький уряд оголосив про надання пакета військової допомоги для України вартістю 12,9 млрд крон (приблизно 1,2 млрд дол.). Із цієї суми близько 400 млн дол. підуть на закупівлю та передачу зенітно-ракетних комплексів Tridon для боротьби з російськими дронами, а також сенсорів, роботів та зенітних гармат на мобільних платформах. Відповідну заяву зробив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає SVT.

Майже 520 млн дол. спрямують на фінансування програм України з розробки та виробництва далекобійних ракет і БпЛА, зокрема повітряних і морських. Ще більш ніж 275 млн дол. витратять на передачу гранатометів зі складів шведської армії, закупівлю артилерійських снарядів, запчастин і навчання бійців Сил оборони України.

Загальний обсяг військової допомоги Швеції Україні з початку повномасштабної війни перевищив 9 млрд дол.

Нагадаємо, в Ukraine Support Tracker інформували, що в 2025 році військова допомога Україні від США зменшилася на 99%. Натомість допомога від Євросоюзу зросла до 67%. ЄС різко збільшив свою частку допомоги, але просідання з боку Америки було настільки великим, що в підсумку загальна допомога залишилася на рівні попередніх років.

Джерело: SVT