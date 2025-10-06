Регистрация политических партий в Украине по годам, инфографика: Владимир Богатырь

Адвокат Володимир Богатир у колонці «Української правди» досліджує трансформацію функцій держави у регулюванні політичних партій — від пасивного реєстратора до активного регулятора.

Сьогодні в Україні діє 340 політичних партій, причому піки їх реєстрації історично збігалися з виборами та змінами влади, а абсолютний рекорд було встановлено у 2015 році — 73 нові партії.

Водночас держава активно «очищує" політичний простір. Десятки партій ліквідовано через багаторічну неучасть у виборах. Після повномасштабного вторгнення цей процес набув нового виміру, тож з міркувань національної безпеки було заборонено діяльність 21 політичної сили.

Попри формальне існування сотень партій, реальна політична конкуренція наразі обмежена, що вказує на посилення регуляторної ролі держави у формуванні політичного ландшафту.

Юрист зазначає що, ця трансформація ставить перед суспільством нові виклики з пошуку балансу між захистом державності та обмеженням політичних свобод.

