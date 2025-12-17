Партия «Слуга народа» избрала нового главу политической силы. Фото:

Партія «Слуга народу» обрала нового голову політичної сили.

У середу, 17 грудня, провладна партія обрала керівником віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка. Політик замінив на цій посаді Олену Шуляк. Про це голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у Telegram.

Щойно «Слуга Народу» обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення! — йдеться у повідомленні.

Як відомо, два терміни посаду голова партії обіймала Олена Шуляк, повноваження якої завершились 14 грудня. А Корнієнко був головою «Слуги народу» перед Шуляк, а до того очолював передвиборчий штаб партії.

Нагадаємо, 20 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу». Там, зокрема, говорили про кадрові питання.