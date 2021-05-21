Без Медведчука Рада не може працювати — фракція ОПЗЖ взяла поруки кума Путіна

https://racurs.ua/ua/n154989-bez-medvedchuka-rada-ne-moje-pracuvaty-frakciya-opzj-vzyala-poruky-kuma-putina.html

Ракурс

За Віктора Медведчука, лідера партії «Опозиційна платформа — За життя», поручилися 26 нардепів.

Фракція Медведчука 21 травня прийшла до нього на суд і вимагає змінити запобіжний захід своєму лідеру.

З 13 травня кум президента РФ перебуває на цілодобовому домашньому арешті. Сьогодні в Київському апеляційному суді розглядають клопотання про зміну запобіжного заходу. Нардепи написали заяви, у яких просять віддати Медведчука їм на поруки. Частині обранців народу суд дозволив виступити на засіданні, повідомляється у трансляції з суду.

Зокрема, виступили нардепи Юрій Бойко, Нестор Шуфрич та Василь Німченко.

Шуфрич розповів, що відсутність Медведчука на засіданнях Ради створює неабиякі незручності, оскільки парламенту може не вистачити саме його голосу, коли ухвалюватимуть важливі рішення — прийматимуть закон, вноситимуть зміни до Конституції чи оголошуватимуть імпічмент президенту.

Народ України позбавлений через свого представника можливості виконувати владні повноваження. Медведчук не може виконувати свої обов’язки, він був змушений цього пленарного тижня пропустити пленарні засідання парламенту, — сказав у суді Шуфрич.

Німченко сказав, що запобіжний захід для Медведчука — це знущання над лідером ОПЗЖ, оскільки відсутній склад злочину. Цей нардеп вважає, що суд не брав до уваги людський фактор і високі моральні якості Медведчука.

Німченко також заявив, що Медведчук сприяв «виведенню з полону бойовиків понад 500 українських громадян».