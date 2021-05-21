Через зміни клімату Мальдіви можуть зникнути до кінця століття. Фото: http://dasha.ho.ua/

https://racurs.ua/ua/n154990-cherez-zminy-klimatu-maldivy-mojut-znyknuty-do-kincya-stolittya.html

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Мальдіви можуть зникнути до кінця століття, якщо світ не буде швидко та узгоджено боротися зі змінами клімату.

Через 70 років країна ризикує повністю потонути через підвищення рівня океану та глобальне потепління, заявила міністр навколишнього середовища і технологій Мальдівської Республіки Амінат Шауна, повідомляє CNBC.

Зміни клімату реальні, а ми — найбільш вразлива країна у світі, — сказала міністр.

Вона зазначила, що наразі 80% Мальдівських островів розташовані на висоті лише 1 м над рівнем моря. Шауна також додала, що на більшій частині суші спостерігаються повені, а також ерозія берегової лінії.

Держава прагне стати лідером у сфері скорочення викидів парникових газів, аби інші країни наслідували її приклад. Також на островах застосовуються інструменти захисту прибережних районів і розгортаються програми з підвищення стійкості до повеней.

Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, до 2050 року зміни, пов’язані з глобальним потеплінням, торкнуться близько 80% людей у світі. Вчені вважають, що до 2100 року рівень моря може підвищитися на 1,1 м. Якщо їхні побоювання підтвердяться, Мальдівські острови опиняться серед найбільш постраждалих регіонів.

Нагадаємо, описи про життя та «чудеса» святих в античні часи можуть підтверджувати зміни клімату. Вчені знайшли підтвердження того, що подібні розповіді відобразили відомості про зміну навколишнього середовища в пізній італійській античності, які відбувалися в VI ст. нашої ери.

Джерело: CNBC