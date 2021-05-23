Повітряна куля впала на Хмельниччині, є загиблий. Фото: Волинь онлайн

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Ракурс

У Хмельницькій області впала повітряна куля — в результаті інциденту одна людина загинула та ще п’ятеро травмувалися.

Трагедія сталася 22 травня близько 20.45 біля села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району. Про це повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.

В результаті падіння загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 281 Кримінального кодексу (порушення правил повітряних польотів). Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

За інформацією місцевого видання «Вечірній Кам’янець», повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію, після чого перекинулася. Потерпілі отримали травми й переломи кінцівок, їх госпіталізували до лікарні Кам’янець-Подільського.