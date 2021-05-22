У Києві горіла будівля «Епіцентру», фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n155002-pojeja-v-budivli-epicentru-stalasya-v-kyievi-foto.html

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У Києві сьогодні, 22 травня, сталася пожежа в розташованій на вулиці Берковецькій у Святошинському районі десятиповерховій адміністративній будівлі, що належить торговельному центру «Епіцентр».

Осередок займання розташовувався на десятому поверсі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що площа пожежі становила 200 кв. м.

Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням, — наголошують у ДСНС.

Пожежники, зокрема, залучили два колінчаті підіймачі (50 та 90 м).

Пожежу локалізували о 07.10, ліквідували о 7.32.

Нагадаємо, на початку лютого у місті Первомайську Миколаївської області 37-річний чоловік прийшов із сокирою та ножем до місцевого торговельного центру «Епіцентр» та спричинив там пожежу.