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Ракурс
У Києві горіла будівля «Епіцентру», фото: ДСНС

Пожежа в будівлі «Епіцентру» сталася в Києві (ФОТО)

22 тра 2021, 10:20
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У Києві сьогодні, 22 травня, сталася пожежа в розташованій на вулиці Берковецькій у Святошинському районі десятиповерховій адміністративній будівлі, що належить торговельному центру «Епіцентр».

Осередок займання розташовувався на десятому поверсі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що площа пожежі становила 200 кв. м.

Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням, — наголошують у ДСНС.

Пожежники, зокрема, залучили два колінчаті підіймачі (50 та 90 м).

Пожежу локалізували о 07.10, ліквідували о 7.32.

У Києві горіла будівля «Епіцентру», фото: ДСНС

У Києві горіла будівля «Епіцентру», фото: ДСНС

У Києві горіла будівля «Епіцентру», фото: ДСНС


У Києві горіла будівля «Епіцентру», фото: ДСНС

Нагадаємо, на початку лютого у місті Первомайську Миколаївської області 37-річний чоловік прийшов із сокирою та ножем до місцевого торговельного центру «Епіцентр» та спричинив там пожежу.

Джерело: Ракурс


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