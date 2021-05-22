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У Києві горіла будівля «Епіцентру», фото: ДСНС
Пожежа в будівлі «Епіцентру» сталася в Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155002-pojeja-v-budivli-epicentru-stalasya-v-kyievi-foto.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 22 травня, сталася пожежа в розташованій на вулиці Берковецькій у Святошинському районі десятиповерховій адміністративній будівлі, що належить торговельному центру «Епіцентр».
Осередок займання розташовувався на десятому поверсі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що площа пожежі становила 200 кв. м.
Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням, — наголошують у ДСНС.
Пожежники, зокрема, залучили два колінчаті підіймачі (50 та 90 м).
Пожежу локалізували о 07.10, ліквідували о 7.32.
Нагадаємо, на початку лютого у місті Первомайську Миколаївської області 37-річний чоловік прийшов із сокирою та ножем до місцевого торговельного центру «Епіцентр» та спричинив там пожежу.
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