В Киеве горело здание «Эпицентра», фото: ГСЧС

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В Киеве сегодня, 22 мая, произошел пожар в расположенном на улице Берковецкой в ​​Святошинском районе десятиэтажном административном здании, принадлежащем торговому центру «Эпицентр».

Очаг возгорания располагался на десятом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что площадь пожара составила 200 кв. м.

Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением, — подчеркивают в ГСЧС.

Пожарные, в частности, задействовали два коленчатые подъемники (50 и 90 м).

Пожар был локализован в 07.10, ликвидирован в 7.32.

Напомним, в начале февраля в городе Первомайске Николаевской области 37-летний мужчина пришел с топором и ножом в местный торговый центр «Эпицентр» и устроил там пожар.