В Украине продолжается эпидемия коронавируса: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/n155001-koronavirus-v-sutki-unes-jizni-178-ukraincev-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 21 мая, были зафиксированы 4 тис. 606 новых случаев заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19. Среди новых случаев заболевания — 269 детей и 108 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Днепропетровской области — 438;

Харьковской области — 371;

Львовской области — 344;

Донецкой области — 334;

Киевской области — 303.

За сутки госпитализировали 1 тыс. 665 больных. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 189 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.

Коронавирус за сутки унес жизни 178 человек, выздоровели 12 тыс. 586 больных.

За сутки проведены 62 тыс. 750 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 179 тыс. 988 человек;

выздоровели 1 млн 941 тыс. 625 пациентов;

умерли 49 тыс. 279 больных.

Прививки от коронавируса за сутки получили 17 тыс. 583 человека.

Из них:

первую дозу вакцины получили 6 тыс. 91 человек;

вторую дозу — 11 тыс. 492 человека.

Кампания вакцинации от COVID-19 в Украине началась в феврале. За это время уже привиты 977 тыс. 11 человек. Из них: