В Україні триває епідемія коронавірусу: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n155001-koronavirus-za-dobu-zabrav-jyttya-178-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 21 травня, було зафіксовано 4 тис. 606 нових випадків захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19. Серед нових випадків захворювання — 269 дітей та 108 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили в таких регіонах України:

Дніпропетровській області — 438;

Харківській області — 371;

Львівській області — 344;

Донецькій області — 334;

Київській області — 303.

За добу госпіталізували 1 тис. 665 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 189 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.

Коронавірус за добу забрав життя 178 осіб, одужали 12 тис. 586 хворих.

За добу здійснено 62 тис. 750 тестувань на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 179 тис. 988 осіб;

одужали 1 млн 941 тис. 625 пацієнтів;

померли 49 тис. 279 хворих.

Щеплення від коронавірусу за добу отримали 17 тис. 583 людини.

З них:

першу дозу вакцини отримали 6 тис. 91 особа;

другу дозу — 11 тис. 492 людини.

Кампанія вакцинування від COVID-19 в Україні розпочалася у лютому. За цей час вже щеплено 977 тис. 11 осіб. З них: