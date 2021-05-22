Коронавірус за добу забрав життя 178 українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n155001-koronavirus-za-dobu-zabrav-jyttya-178-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 21 травня, було зафіксовано 4 тис. 606 нових випадків захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19. Серед нових випадків захворювання — 269 дітей та 108 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили в таких регіонах України:
- Дніпропетровській області — 438;
- Харківській області — 371;
- Львівській області — 344;
- Донецькій області — 334;
- Київській області — 303.
За добу госпіталізували 1 тис. 665 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 189 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.
Коронавірус за добу забрав життя 178 осіб, одужали 12 тис. 586 хворих.
За добу здійснено 62 тис. 750 тестувань на COVID-19.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 179 тис. 988 осіб;
- одужали 1 млн 941 тис. 625 пацієнтів;
- померли 49 тис. 279 хворих.
Щеплення від коронавірусу за добу отримали 17 тис. 583 людини.
З них:
- першу дозу вакцини отримали 6 тис. 91 особа;
- другу дозу — 11 тис. 492 людини.
Кампанія вакцинування від COVID-19 в Україні розпочалася у лютому. За цей час вже щеплено 977 тис. 11 осіб. З них:
- першу дозу отримали 977 тис. 9 осіб;
- дві дози (завершили курс вакцинації) — 72 тис. 302 особи.