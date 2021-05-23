Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Євробачення 2021 – як голосували за Україну в фіналі. Фото: Reuters

Євробачення 2021 — як голосували за Україну в фіналі (ФОТО, ВІДЕО)

23 тра 2021, 09:54
999

На Євробаченні 2021 український гурт Go_A посів п’яте місце — з невідомих причин журі різних країн поставили українцям не надто високі бали.

Лише від журі Литви Україна отримала 12 балів, від Бельгії — 10 балів, а від Мальти — 9 балів. Інші країни ж або взагалі не ставили жодного балу, або давали від 1 до 8. Про це стало відомо з трансляції конкурсу.

Як голосували за Україну національні журі країн-учасниць конкурсу:

  • 1 бал — Італія, Греція,
  • 2 бали — Португалія,
  • 3 бали — Норвегія, Ісландія, Нідерланди,
  • 4 бали — Ізраїль, Естонія,
  • 5 балів — Німеччина, Австралія, Румунія,
  • 6 балів — Азербайджан, Ірландія,
  • 7 балів — Латвія, Грузія,
  • 8 балів — Швеція,
  • 9 балів — Мальта,
  • 10 балів — Бельгія,
  • 12 балів — Литва.

Глядачі конкурсу мали іншу думку і віддали Go_A один з найвищих балів — 267. За результатами оцінок глядачів Україна опинилася на другому місці.


Нагадаємо, переможцем Євробачення 2021 став гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Представники Італії набрали 524 бали (206 від журі й 318 від глядачів).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів