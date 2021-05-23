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Євробачення 2021 – як голосували за Україну в фіналі. Фото: Reuters
Євробачення 2021 — як голосували за Україну в фіналі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155025-ievrobachennya-2021-yak-golosuvaly-za-ukrayinu-v-finali-foto.htmlРакурс
На Євробаченні 2021 український гурт Go_A посів п’яте місце — з невідомих причин журі різних країн поставили українцям не надто високі бали.
Лише від журі Литви Україна отримала 12 балів, від Бельгії — 10 балів, а від Мальти — 9 балів. Інші країни ж або взагалі не ставили жодного балу, або давали від 1 до 8. Про це стало відомо з трансляції конкурсу.
Як голосували за Україну національні журі країн-учасниць конкурсу:
- 1 бал — Італія, Греція,
- 2 бали — Португалія,
- 3 бали — Норвегія, Ісландія, Нідерланди,
- 4 бали — Ізраїль, Естонія,
- 5 балів — Німеччина, Австралія, Румунія,
- 6 балів — Азербайджан, Ірландія,
- 7 балів — Латвія, Грузія,
- 8 балів — Швеція,
- 9 балів — Мальта,
- 10 балів — Бельгія,
- 12 балів — Литва.
Глядачі конкурсу мали іншу думку і віддали Go_A один з найвищих балів — 267. За результатами оцінок глядачів Україна опинилася на другому місці.
Нагадаємо, переможцем Євробачення 2021 став гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Представники Італії набрали 524 бали (206 від журі й 318 від глядачів).
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