Євробачення 2021 – як голосували за Україну в фіналі. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n155025-ievrobachennya-2021-yak-golosuvaly-za-ukrayinu-v-finali-foto.html

Ракурс

На Євробаченні 2021 український гурт Go_A посів п’яте місце — з невідомих причин журі різних країн поставили українцям не надто високі бали.

Лише від журі Литви Україна отримала 12 балів, від Бельгії — 10 балів, а від Мальти — 9 балів. Інші країни ж або взагалі не ставили жодного балу, або давали від 1 до 8. Про це стало відомо з трансляції конкурсу.

Як голосували за Україну національні журі країн-учасниць конкурсу:

1 бал — Італія, Греція,

2 бали — Португалія,

3 бали — Норвегія, Ісландія, Нідерланди,

4 бали — Ізраїль, Естонія,

5 балів — Німеччина, Австралія, Румунія,

6 балів — Азербайджан, Ірландія,

7 балів — Латвія, Грузія,

8 балів — Швеція,

9 балів — Мальта,

10 балів — Бельгія,

12 балів — Литва.

Глядачі конкурсу мали іншу думку і віддали Go_A один з найвищих балів — 267. За результатами оцінок глядачів Україна опинилася на другому місці.

Нагадаємо, переможцем Євробачення 2021 став гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Представники Італії набрали 524 бали (206 від журі й 318 від глядачів).