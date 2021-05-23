Переможця Євробачення 2021 оголосили в Роттердамі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155023-peremojcya-ievrobachennya-2021-ogolosyly-v-rotterdami-foto-video.html

Ракурс

Переможцем Євробачення 2021 став гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Представники Італії набрали 524 бали (206 від журі й 318 від глядачів).

На другому місці з 499 балами (248 від журі й 251 від глядачів) опинилася Франція, яку представляла Барбара Праві. Про це стало відомо з трансляції конкурсу.

Третє місце з 432 балами (267 від журі й 165 від глядачів) посіла Швейцарія (виконавець Gjon’s Tears), четверте з 378 балами (198 від журі й 180 від глядачів) — Ісландія (гурт Da∂i Freyr og Gagnamagni∂). Виступ цієї країни показували в записі, бо у двох членів делегації виявили COVID-19.

Український гурт Go_A набрав 364 бали та посів п’яте місце, отримавши 97 балів від журі та 267 балів від телеглядачів.

Цікаво, що Велика Британія цього року отримала 0 балів від журі та 0 балів від телеглядачів.

Також у суботу, 22 травня, в Києві проходив ювілейний концерт української співачки Ірини Білик. Відвідав його і президент України Володимир Зеленський, який особисто привітав співачку.

Ти — наша любов. Вітаю тебе. Любимо тебе, — сказав президент та поцілував Білик.



Співачка подякувала і відповіла, що після такого привітання їй потрібен валідол. Як відомо, Ірина Білик виступила на новорічному прийомі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.