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Ракурс
Фінал Євробачення-2021 відбувається у Роттердамі. Фото: ukrinform.com

Фінал Євробачення-2021 розпочався у Роттердамі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

22 тра 2021, 21:50
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Фінал Євробачення 2021 року відбудеться на арені Ahoy у нідерландському Роттердамі сьогодні, 22 травня.

Днями визначилися всі учасники фіналу пісенного конкурсу. Традиційно у фіналі виступатимуть країни «великої п’ятірки» — Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія та Італія. А Нідерланди потрапили в фінал, як країна-господар.

З першого півфіналу до фіналу кваліфікувалися Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. З другого півфіналу вийшли Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

Україну представляє гурт Go_A з піснею SHUM («Шум»). Українці виступлять під номером 19.


Нагадаємо, колишня сценаристка каналу СТБ і Plombir Event Company Анастасія Михайлова, звинуватила «UA: Суспільне» в крадіжці її ідеї постановки шоу гурту Go_A для Євробачення-2021.

Джерело: Ракурс


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