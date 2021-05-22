Фінал Євробачення-2021 відбувається у Роттердамі. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n155022-final-ievrobachennya-2021-rozpochavsya-u-rotterdami-translyaciya.html

Ракурс

Фінал Євробачення 2021 року відбудеться на арені Ahoy у нідерландському Роттердамі сьогодні, 22 травня.

Днями визначилися всі учасники фіналу пісенного конкурсу. Традиційно у фіналі виступатимуть країни «великої п’ятірки» — Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія та Італія. А Нідерланди потрапили в фінал, як країна-господар.

З першого півфіналу до фіналу кваліфікувалися Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. З другого півфіналу вийшли Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

Україну представляє гурт Go_A з піснею SHUM («Шум»). Українці виступлять під номером 19.

Нагадаємо, колишня сценаристка каналу СТБ і Plombir Event Company Анастасія Михайлова, звинуватила «UA: Суспільне» в крадіжці її ідеї постановки шоу гурту Go_A для Євробачення-2021.