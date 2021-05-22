Михайло Романчук на чемпіонаті Європи. Фото: LEN у Facebook

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Ракурс

Михайло Романчук, відомий український плавець, виграв вже другу золоту медаль на чемпіонаті Європі в Будапешті.

Сьогодні, 22 травня, спортсмен із Рівного став найкращим на дистанції 800 м вільним стилем. Романчук показав результат 7:42,61. Друге і третє місця зайняли італійські плавці Грегоріо Пальтріньєрі (7:43,62) і Габріеле Детті (7:46,10). Ще один українець Сергій Фролов показав восьмий результат (7:56,12). Про це повідомив Національний олімпійський комітет у Facebook.

Михайло Романчук робить золотий дубль на чемпіонаті Європи у Будапешті! — йдеться в повідомленні.

Для Романчука ця медаль стала вже четвертим «золотом» на чемпіонатах Європи в кар'єрі. Днями в Будапешті він став кращим на дистанції в 1500 м.

Нагадаємо, українець Станіслав Горуна здобув історичну перемогу на чемпіонаті Європи з карате. Вперше в своїй кар'єрі цей спортсмен, який виступає у вагові категорії до 75 кг, став чемпіоном Європи. Це золото ЧЄ стало першим в історії України з чоловічого карате.