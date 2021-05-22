Михаил Романчук на чемпионате Европы. Фото: LEN в Facebook

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Ракурс

Михаил Романчук, известный украинский пловец, завоевал уже вторую золотую медаль на чемпионате Европы в Будапеште.

Сегодня, 22 мая, спортсмен из Ровно стал лучшим на дистанции 800 м вольным стилем. Романчук показал результат 7:42,61. Второе и третье места заняли итальянские пловцы Грегорио Пальтриньери (7:43,62) и Габриэле Детти (7:46,10). Еще один украинец Сергей Фролов показал восьмой результат (7:56,12). Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет в Facebook.

Михаил Романчук делает золотой дубль на чемпионате Европы в Будапеште! — говорится в сообщении.

Для Романчука эта медаль стала уже четвертым «золотом» на чемпионатах Европы в карьере. На днях в Будапеште он стал лучшим на дистанции в 1500 м.

Напомним, украинец Станислав Горуна одержал историческую победу на чемпионате Европы по каратэ. Впервые в своей карьере этот спортсмен, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал чемпионом Европы. Это золото ЧЕ стало первым в истории Украины по мужскому каратэ.