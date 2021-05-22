Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинки на чемпионате Европы по борьбе. Фото: НОК
Украинки завоевали восемь медалей на чемпионате Европы по борьбе (ФОТО)https://racurs.ua/n155014-ukrainki-zavoevali-vosem-medaley-na-chempionate-evropy-po-borbe-foto.htmlРакурс
Украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23.
На соревнованиях в Македонии украинки заняли первое общекомандное место. Спортсменки завоевали четыре «золота», одну серебряную и три бронзовые медали. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.
Золотые медали завоевали:
- 55 кг — Кристина Зоряна Демко
- 57 кг — Алина Грушина
- 62 кг — Татьяна Рожко
- 68 кг — Оксана Чудик
«Серебро» завоевала Екатерина Зеленых в весовой категории 65 кг. Бронзовые награды получили Лилия Маланчук в весовой категории 50 кг, Мария Винник (53 кг) и Соломия Винник (59 кг).
Напомним, три золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта завоевали спортсмены из Украины. «Золото» завоевали Марта Федина, Алексей Середа и Ксения Байло.
Читайте также
.