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Украинки на чемпионате Европы по борьбе. Фото: НОК

Украинки завоевали восемь медалей на чемпионате Европы по борьбе (ФОТО)

22 мая 2021, 17:13
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Украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23.

На соревнованиях в Македонии украинки заняли первое общекомандное место. Спортсменки завоевали четыре «золота», одну серебряную и три бронзовые медали. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Золотые медали завоевали:

  • 55 кг — Кристина Зоряна Демко
  • 57 кг — Алина Грушина
  • 62 кг — Татьяна Рожко
  • 68 кг — Оксана Чудик

«Серебро» завоевала Екатерина Зеленых в весовой категории 65 кг. Бронзовые награды получили Лилия Маланчук в весовой категории 50 кг, Мария Винник (53 кг) и Соломия Винник (59 кг).

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Напомним, три золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта завоевали спортсмены из Украины. «Золото» завоевали Марта Федина, Алексей Середа и Ксения Байло.

Источник: Ракурс


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