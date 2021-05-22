Українки на чемпіонаті Європи з боротьби. Фото: НОК

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Українська жіноча збірна з боротьби здобула вісім нагород на чемпіонаті Європи U23.

На змаганнях у Македонії українки посіли перше загальнокомандне місце. Спортсменки здобули чотири «золота», одне срібну та три бронзові медалі. Про це 22 травня повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Золоті медалі здобули:

55 кг — Христина-Зоряна Демко

57 кг — Аліна Грушина

62 кг — Тетяна Ріжко

68 кг — Оксана Чудик

«Срібло» виборола Катерина Зелених у ваговій категорії 65 кг. Бронзові нагороди здобули Лілія Маланчук у ваговій категорії 50 кг, Марія Винник (53 кг) та Соломія Винник (59 кг).

Нагадаємо, три золоті медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту здобули спортсмени з України. «Золото» вибороли Марта Федіна, Олексій Середа та Ксенія Байло.