Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українки на чемпіонаті Європи з боротьби. Фото: НОК

Українки здобули вісім медалей на чемпіонаті Європи з боротьби (ФОТО)

22 тра 2021, 17:13
999

Українська жіноча збірна з боротьби здобула вісім нагород на чемпіонаті Європи U23.

На змаганнях у Македонії українки посіли перше загальнокомандне місце. Спортсменки здобули чотири «золота», одне срібну та три бронзові медалі. Про це 22 травня повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Золоті медалі здобули:

  • 55 кг — Христина-Зоряна Демко
  • 57 кг — Аліна Грушина
  • 62 кг — Тетяна Ріжко
  • 68 кг — Оксана Чудик

«Срібло» виборола Катерина Зелених у ваговій категорії 65 кг. Бронзові нагороди здобули Лілія Маланчук у ваговій категорії 50 кг, Марія Винник (53 кг) та Соломія Винник (59 кг).

Українки на чемпіонаті Європи з боротьби. Фото: НОК

Українки на чемпіонаті Європи з боротьби. Фото: НОК


Українки на чемпіонаті Європи з боротьби. Фото: НОК

Нагадаємо, три золоті медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту здобули спортсмени з України. «Золото» вибороли Марта Федіна, Олексій Середа та Ксенія Байло.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...
Новини партнерів