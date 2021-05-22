Транс-Марш у Києві. Фото: «Суспільне»

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Транс-марш відбувся у Києві в суботу, 22 травня. Організаторами традиційного заходу виступили громадські організації «КиївПрайд» та «Когорта».

У марші взяли участь приблизно 150 осіб. За громадським порядком слідкували понад 400 поліцейських, бійців Нацгвардії, патрульних, поліції діалогу. Також був присутній загін швидкого реагування та громадські спостерігачі. Противників маршу, які зібралися на Михайлівській площі, було близько 200.

З Михайлівської площі учасники транс-маршу рушили до Європейської площі. Під час ходи кілька осіб намагалися напасти на учасників заходу, однак поліція їх оперативно затримала. Фінішували учасники маршу на Поштовій площі й організовано спустилися у метро.

Нагадаємо, відома дослідницька мережа Bellingcat дійшла висновку, що боротьбу з правами ЛГБТ в Україні фінансують американські релігійні консерватори.

Джерело: «Суспільне»