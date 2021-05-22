Транс-Марш в Киеве. Фото: «Общественное»

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Транс-марш состоялся в Киеве в субботу, 22 мая. Организаторами традиционного мероприятия выступили общественные организации «Киевпрайд» и «Когорта».

В марше приняли участие примерно 150 человек. За общественным порядком следили более 400 полицейских, бойцов Нацгвардии, патрульных, полиции диалога. Также присутствовал отряд быстрого реагирования и общественные наблюдатели. Противников марша, собравшихся на Михайловской площади, было около 200.

С Михайловской площади участники транс-марша двинулись к Европейской площади. Во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия, однако полиция их оперативно задержала. Финишировали участники марша на Почтовой площади и организованно спустились в метро.

Напомним, известная исследовательская сеть Bellingcat пришла к выводу, что борьбу с правами ЛГБТ в Украине финансируют американские религиозные консерваторы.

Источник: «Общественное»