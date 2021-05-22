Пленки Медведчука изучают эксперты — СБУhttps://racurs.ua/n155012-plenki-medvedchuka-izuchaut-eksperty-sbu.htmlРакурс
Подлинность материалов расследования Bihus.Info о действиях Виктора Медведчука в период 2014—2018 годов сейчас проверяют эксперты.
На совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора была обнародована только та информация об одном из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», которую в настоящее время можно предать огласке. Об этом заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в программе «На самом деле: Украина» телеканала «Дом».
По его словам, существуют и другие факты действий Медведчука в отношении которых сейчас идет расследование. Именно поэтому пока невозможно ознакомить с ними общественность.
Как известно, журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Записи относятся к периоду с 2014 по 2018 годы. Переговоры осуществлялись с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.
Напомним, подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук заявил, что экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и бывший президент Украины Петр Порошенко в свое время уполномочили его вести переговоры с террористами оккупационных образований Л/ДНР.
Источник: телеканал «Дом»